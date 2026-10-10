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FT: делегация с Украины досрочно покинула США из-за сделки по дизтопливу с РФ

FT: делегация с Украины досрочно покинула США из-за сделки по дизтопливу с РФ

Из-за заключения сделки по дизельному топливу между Вашингтоном и Москвой переговорщики с Украины изменили сроки своей поездки в США, 10 октября пишет издание Financial Times.

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