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Русская весна

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Конгресс США намерен проголосовать за исключение Украины из бюджета

Конгресс США намерен проголосовать за исключение Украины из бюджета

Палата представителей конгресса США собирается голосовать по вопросу исключения финансирования Украины из бюджета США на оборону, заявила член палаты представителей республиканка Марджори Тейлор Грин в социальной сети X.

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