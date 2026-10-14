В Калуге из канализации достали куртку

Куртка, извлечённая из канализации дома на улице Дружбы в Калуге, стала поводом для напоминания жителям о вреде засоров, которые создают проблемы для коммунальных служб и самих горожанВсякое повидавшие калужские коммунальщики были все же удивлены, когда из канализации дома №11 по улице Дружбы в Калуге извлекли целую куртку.
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