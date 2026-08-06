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«Говорю как есть: Мы не сможем защититься от российской баллистики в ближайшее время» – Кулеба

«Говорю как есть: Мы не сможем защититься от российской баллистики в ближайшее время» – Кулеба

Украина в обозримой перспективе не сможет защититься от ударов российских баллистических ракет. Об этом в эфире своего видеоблога заявил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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