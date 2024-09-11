Китай потребовал от американцев прекратить вооружать Украину

Соединенным Штатам пора перестать снабжать Украину оружием и перейти к миролюбивой риторике. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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