По слухам, топовые и средние видеокарты RTX 50-й серии будут запущены в начале 2025 года

В ближайшие недели ожидается запуск следующего поколения графических процессоров Nvidia. Многие ожидают, что генеральный директор компании в кожаной одежде анонсирует видеокарты RTX 5090 и 5080 во время своего выступления на CES 2025.
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