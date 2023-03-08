Ничушкин о том, что набрал 4 очка за матч впервые с 2013-го: «Вероятно, следующая такая игра снова будет через 10 лет»

Валерий Ничушкин высказался о том, что набрал 4 очка в матче НХЛ впервые с 2013 года. Форвард «Эвеланш» отметился 4 (1+3) баллами в игре с «Сан-Хосе» (6:0).
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