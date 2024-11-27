Президент России учредил новый военный праздник

27 ноября в Вооруженных силах Российской Федерации будут отмечать День морской пехоты. Указ о включении этого праздника в список профессиональных праздников и памятных дней ВС РФ опубликован на официальном сайте Президента Российской Федерации.
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