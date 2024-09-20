Нет, возвращенец: зачем нам Познер на телеэкране

Не знаю как кто, Позднер "клянётся в вечной любви и патриотизме"? У него не получилось быть "над схваткой", хоть он и старался.

Надежда

Не певца, а танцора. ВП сказал, что он(танцор) использует в своих меркантильных целях "запрещенный прием", т.е, свою инвалидность!(( А циничная кривляка литвинова тоже выдала мерзость: "Ну, пристегнул бы ногу, что ли"!(( Это было до того отвратительно, что хотелось этих двух бесов просто уничтожить!((😡