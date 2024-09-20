Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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  • Надежда
    Не певца, а танцора. ВП сказал, что он(танцор) использует в своих меркантильных целях "запрещенный прием", т.е, свою ...Нет, возвращенец:...
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Нет, возвращенец: зачем нам Познер на телеэкране

Нет, возвращенец: зачем нам Познер на телеэкране

О творческих планах известного ведущего – обозреватель «Абзаца» Ольга Кирова. Действительно ли Владимир Познер возвращается на Первый канал? Журналист ответил уклончиво: «Это разовая работа.

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Комментарии
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Валентина БогдановаШирочкина
Ему деньги нужны... И все...
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1 час.
Игорь Кузнецов
Не знаю как кто, Позднер &quot;клянётся в вечной любви и патриотизме&quot;? У него не получилось быть &quot;над схваткой&quot;, хоть он и старался.
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1 час.
Надежда
Не певца, а танцора. ВП сказал, что он(танцор) использует в своих меркантильных целях &quot;запрещенный прием&quot;, т.е, свою инвалидность!(( А циничная кривляка литвинова тоже выдала мерзость: &quot;Ну, пристегнул бы ногу, что ли&quot;!(( Это было до того  отвратительно, что хотелось этих двух бесов просто уничтожить!((😡
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4 мин.

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