Erl Schweizer

Цель СВО - борьба с украинским национализмом. А что происходит в многонациональной России? "Следующим шагом русских стало включение в национальную сборную атлетов с новых территорий." Перевести на нормальный язык? Русские решают, включить в национальную сборную украинцев, татар, удмуртов, чеченцев и остальные народы (их более ста) или не включить ... . Где культура, куда пропала образованность, почему исчез элементарный такт, как одержать победу в СВО при фактическом унижении не русских? "Господа" во власти, хотя бы вы откройте Конституцию, прочтите ее внимательно. Стыдно за страну из-за националистического хамства царьградцев и всех перестроившихся быстро под националистических уродов, чванство на каждом шагу, сами не понимаете, что отсутствием культуры сводите на нет цели СВО, за которые уже заплачено морем крови.