СССР-Россия
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СССР-Россия

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Томас Бах получает один удар за другим. Сначала говорил Лавров — теперь Путин

Томас Бах получает один удар за другим. Сначала говорил Лавров — теперь Путин

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах очень хотел ударить Россию побольнее - запреты выдавал регулярно.

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Комментарии
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Erl Schweizer
Цель СВО - борьба с украинским национализмом. А что происходит в многонациональной России? &quot;Следующим шагом русских стало включение в национальную сборную атлетов с новых территорий.&quot; Перевести на нормальный язык? Русские решают, включить в национальную сборную украинцев, татар, удмуртов, чеченцев и остальные народы (их более ста) или не включить ... . Где культура, куда пропала образованность, почему исчез элементарный такт, как одержать победу в СВО при фактическом унижении не русских? &quot;Господа&quot; во власти, хотя бы вы откройте Конституцию, прочтите ее внимательно. Стыдно за страну из-за националистического хамства царьградцев и всех перестроившихся быстро под националистических уродов, чванство на каждом шагу, сами не понимаете, что отсутствием культуры сводите на нет цели СВО, за которые уже заплачено морем крови.
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