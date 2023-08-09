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Хаманн о Кейне: «Не заплатил бы 100 млн евро за 30-летнего игрока, у которого год по контракту. Харри не обладает физической мощью Левандовского»

Хаманн о Кейне: «Не заплатил бы 100 млн евро за 30-летнего игрока, у которого год по контракту. Харри не обладает физической мощью Левандовского»

«Я был бы осторожен, потому что Кейн не обладает физической мощью Левандовского. Сомневаюсь, что Харри в 32, 33 или даже 34 года будет забивать такие голы, какие сейчас забивает Роберт.

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