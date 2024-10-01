Секретный «План победы» Зеленского раскрыт: новости СВО от 1 октября 2024. Карта боёв на Украине сегодня, обстановка в Курской области, военная сводка, 950 день спецоперации России на Украине

На различных направлениях фронта Украины продолжаются интенсивные боевые действия: ВСУ пытаются сливаться с гражданским населением на Херсонском направлении, а российские войска добиваются значительных успехов на Покровском и Донецком направлениях, включая освобождение Нелеповки и продвижение в Угледаре.