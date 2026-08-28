Премьер Украины сообщил о пожаре на складах с БК под Киевом

Под Киевом загорелись складские помещения и прогремели мощные взрывы. Премьер-министр Украины Сергей Корецкий в телеграм-канале назвал это преступной халатностью и призвал привлечь виновных к ответственности.
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