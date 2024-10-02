В Петербурге девушка выпрыгнула с шестого этажа, убегая от насильника

Жительница Санкт-Петербурга едва не погибла, выпрыгнув из окна квартиры на шестом этаже. Девушка пошла на отчаянный шаг, чтобы спастись от насильника, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД России.
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