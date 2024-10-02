Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 152 подписчика

В Петербурге девушка выпрыгнула с шестого этажа, убегая от насильника

В Петербурге девушка выпрыгнула с шестого этажа, убегая от насильника

Жительница Санкт-Петербурга едва не погибла, выпрыгнув из окна квартиры на шестом этаже. Девушка пошла на отчаянный шаг, чтобы спастись от насильника, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх