DHA: атакованный ВСУ российский сухогруз сел на мель вблизи Стамбула

Российский сухогруз «Омский‑107» оказался на мели в пригороде Стамбула Шиле. Как передаёт агентство DHA, судно пострадало в результате атаки ВСУ возле Новороссийска, после чего дрейфовало, пока не село на мель.
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