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Фицо намерен встретиться с главами делегаций и представителями РФ в Москве

Фицо намерен встретиться с главами делегаций и представителями РФ в Москве

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо планирует встретиться с главами зарубежных делегаций и представителями РФ во время визита в Москву на памятные мероприятия в честь 80-летия Дня Победы, заявил вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар.

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