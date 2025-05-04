Фицо намерен встретиться с главами делегаций и представителями РФ в Москве

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо планирует встретиться с главами зарубежных делегаций и представителями РФ во время визита в Москву на памятные мероприятия в честь 80-летия Дня Победы, заявил вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар.