Расчет «Торнадо-С» уничтожил полевые склады боеприпасов ВСУ

Минобороны России сообщает, что полевые склады ВСУ в Днепропетровской области взлетели на воздух. Это - заслуга расчета боевой машины реактивной системы залпового огня «Торнадо-С» группировки войск «Восток».
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