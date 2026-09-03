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На необитаемом шотландском острове нашли следы древних поселений

На необитаемом шотландском острове нашли следы древних поселений

Археологи обнаружили следы доисторического поселения на шотландском острове Стаффа. Возраст находок составляет около 4 тысяч лет, пишет The Past.

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