Сразу несколько источников выложили инсайд о планах России на эту весну, даже, скорее, на ближайшее время.
Появилось две версии, как все будет. Одна из них - "колонна идет на Киев"
Комментарии
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Natalija Osminina
Вероятно, наметки были давно. Сейчас предстоит утрясти контуры между всеми глобальными игроками. То есть свести все хотелки с возможностями. Естественно, речь о 1991 годе не идет)) И даже не идет о 1997-ом, о котором Путин заявил 17 декабря 2021 года, имея в виду территорию Варшавского договора. Но, как говорится, можно торговаться. Но без СВО, вообще бы ничего не стояло. Потому что сейчас идет глобальная война между двумя кланами глобалистов. Путин отстоял свое право на дележку Европы. И принадлежность России территории Украины. А до СВО ему предлагали только ЛДНР и Крым.
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12 час.
Natalija Osminina
Только сейчас дошло- Вы имели в виду дележку Украины. А я писала про всю Европу. Потому что куски западной Украины -это такая мелочь, которые Путина не интересуют от слова совсем. Вся СВО началась то из-за дележки Европы. На нее претендовала Великобритания. Но без всей Украины она не смогла бы Европу содержать. И потому Борис Джонсон предлагал Путину только ЛДНР и Крым, а себе брал все остальное. Лондон об этом договорился с Трампом в бытность того президентом. Но тут на место Трампа пришел Байден и крикнул Лондону: "Кыш! Это все мое, все тут уже давно куплено". Ну, и началась война за Украину даже не Байдена с Путиным, а сразу троих : Байдена, клана Лондона и Путина. Зеленский служил (и служит) клану Лондона- Борису Джонсону. По сути США на решения Зеленского сильно не влияют.
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11 час.
Natalija Osminina
А Вы, как я поняла, мыслите в категории передела между российскими и украинскими олигархами Украины. Ну что Вы! Та самая глобальная война, о которой я писала в первом посте, идет между глобалистами и ультраглобалистами (или как я их еще называю - трансглобалистами). К последним относятся банкиры-сионисты, строящие инклюзивный капитализм. То есть те, которые хотят уничтожить государства , да и всех жителей вместе с ними, оставив Золотой миллиард. Официальный представитель, свадебный генерал -это Байден. А глобалисты - это Трамп, клан Бориса Джонсона , а со стороны Путина- Си, Раиси, Ким. Они вместе воюют с трансами, при этом дружба дружбой, а табачок врозь- за дележку Европы Лондон готов вступить с Путиным в смертельную схватку.
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11 час.
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