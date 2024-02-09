Появилось две версии, как все будет. Одна из них - "колонна идет на Киев"

Natalija Osminina Вероятно, наметки были давно. Сейчас предстоит утрясти контуры между всеми глобальными игроками. То есть свести все хотелки с возможностями. Естественно, речь о 1991 годе не идет)) И даже не идет о 1997-ом, о котором Путин заявил 17 декабря 2021 года, имея в виду территорию Варшавского договора. Но, как говорится, можно торговаться. Но без СВО, вообще бы ничего не стояло. Потому что сейчас идет глобальная война между двумя кланами глобалистов. Путин отстоял свое право на дележку Европы. И принадлежность России территории Украины. А до СВО ему предлагали только ЛДНР и Крым.

Natalija Osminina Только сейчас дошло- Вы имели в виду дележку Украины. А я писала про всю Европу. Потому что куски западной Украины -это такая мелочь, которые Путина не интересуют от слова совсем. Вся СВО началась то из-за дележки Европы. На нее претендовала Великобритания. Но без всей Украины она не смогла бы Европу содержать. И потому Борис Джонсон предлагал Путину только ЛДНР и Крым, а себе брал все остальное. Лондон об этом договорился с Трампом в бытность того президентом. Но тут на место Трампа пришел Байден и крикнул Лондону: "Кыш! Это все мое, все тут уже давно куплено". Ну, и началась война за Украину даже не Байдена с Путиным, а сразу троих : Байдена, клана Лондона и Путина. Зеленский служил (и служит) клану Лондона- Борису Джонсону. По сути США на решения Зеленского сильно не влияют.