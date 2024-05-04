Милонов предложил составить реестр «лиц недружественных государств»

Зампред Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детей, депутат фракции «Единая Россия» Виталий Милонов призвал установить новую категорию вредоносных элементов – «лица недружественных государств» – и ввести для них ограничения в общественной и экономической деятельности, схожие с иноагентскими, сообщает ДумаТВ.
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