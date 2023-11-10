Haval отзывает в России 55 тысяч машин

У некоторых моделей отсутствует устройство вызова экстренных оперативных служб Компания Haval отзывает в России 55 тысяч автомобилей моделей F7, F7x, Jolion и Dargo, выпущенные выпущенные с июля 2022 года по июнь 2023-го.
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