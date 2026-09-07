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Царьград

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Пиюш Гоял: Индия усилит цепочки поставок в здравоохранении

Пиюш Гоял: Индия усилит цепочки поставок в здравоохранении

Министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял на Bharat Health Global Expo 2026 в Нью-Дели заявил о необходимости страны развивать устойчивые цепочки поставок в здравоохранении и переходить от производства дженериков к исследованиям и инновациям.

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