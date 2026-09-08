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Мирошник назвал европейцев главными заказчиками эскалации на Украине

Мирошник назвал европейцев главными заказчиками эскалации на Украине

Главными заказчиками и продюсерами эскалации на Украине выступают европейские страны. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

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