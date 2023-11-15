Турция обвинила Нетаньяху в геноциде и подала иск в МУС

Ирина Черных Хотя конфликт трагический, но он позволил увидеть истинное лицо каждой его стороны, и других стран, причастных к этому конфликту.

Caltar К террористам не мешало б и союзников,защитников Израиля прировнять,пиндосов!Заодно тем же самым пригрозить гейропе,тем более её точно можно хорошо прижать поставками энергоносителей.