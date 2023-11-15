Анкара, 14 ноября, 2023, 20:25 — ИА Регнум. Турция подала иск против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Международный уголовный суд (МУС), обвинив его в геноциде в секторе Газа.
Турция обвинила Нетаньяху в геноциде и подала иск в МУС
Комментарии
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Ирина Черных
Хотя конфликт трагический, но он позволил увидеть истинное лицо каждой его стороны, и других стран, причастных к этому конфликту.
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19 час.
Caltar
К террористам не мешало б и союзников,защитников Израиля прировнять,пиндосов!Заодно тем же самым пригрозить гейропе,тем более её точно можно хорошо прижать поставками энергоносителей.
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14 час.
Лариса Шемисова
Только не Турция и не Израиль в МУС не состоят
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9 час.
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