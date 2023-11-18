НОВАТ включил фиолетовую подсветку в поддержку Дня недоношенных детей

Театр уже не первый год участвует в различных флешмобах, привлекая внимание к актуальным проблемам.Вечером в пятницу, 17 ноября, Новосибирский академический театр оперы и балета подсветила фиолетовая иллюминация.
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