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Радио "Свобода": интерпретация закона

Радио "Свобода": интерпретация закона

Радио "Свобода" сегодня кричало, что "Путин запретил детям нелегальных мигрантов учиться в школе" и что-то там рассказывало о Путине, Конституции и праве на всеобщее образование с ужасом и негодованием.

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Комментарии
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ШКИПЕР
« Радио &quot;Свобода&quot; сегодня кричало, что &quot;Путин запретил детям нелегальных мигрантов учиться в школе&quot; »   Долбо@бы из западных СМИ противоречат сами себе - если человек находится в стране НЕЛЕГАЛЬНО, то какие ему в попу привелегия.
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11 час.
баянов николай
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4 час.
Виктор Борисов
Докладываю   если не в курсе....мигрантеныш  порезавший  пять  человек  в  российской  школе   .....ВМЕСТЕ С  РОДИТЕЛЯМИ   НАХОДИЛСЯ  НА ТЕРРИТОРИИИ  РОССИИ   Н Е Л Е ГА Л Ь Н О  ...ходил  в школу  родители  занимались бизнесом..кто долбоеб?
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2 час.

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