Радио "Свобода" сегодня кричало, что "Путин запретил детям нелегальных мигрантов учиться в школе" и что-то там рассказывало о Путине, Конституции и праве на всеобщее образование с ужасом и негодованием.
Радио "Свобода": интерпретация закона
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ШКИПЕР
« Радио "Свобода" сегодня кричало, что "Путин запретил детям нелегальных мигрантов учиться в школе" » Долбо@бы из западных СМИ противоречат сами себе - если человек находится в стране НЕЛЕГАЛЬНО, то какие ему в попу привелегия.
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11 час.
баянов николай
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4 час.
Виктор Борисов
Докладываю если не в курсе....мигрантеныш порезавший пять человек в российской школе .....ВМЕСТЕ С РОДИТЕЛЯМИ НАХОДИЛСЯ НА ТЕРРИТОРИИИ РОССИИ Н Е Л Е ГА Л Ь Н О ...ходил в школу родители занимались бизнесом..кто долбоеб?
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2 час.
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