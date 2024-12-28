Радио "Свобода": интерпретация закона

ШКИПЕР

« Радио "Свобода" сегодня кричало, что "Путин запретил детям нелегальных мигрантов учиться в школе" » Долбо@бы из западных СМИ противоречат сами себе - если человек находится в стране НЕЛЕГАЛЬНО, то какие ему в попу привелегия.