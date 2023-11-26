Козерогов пригласят на свидание, а Дев ждет работа над ошибками: ежедневный гороскоп на 27 ноября 2023 года для всех знаков зодиака Елена ГалицкаяПонедельник, 27 ноября 2023 года, обещает стать благоприятным временем для активных и целеустремленных действий.
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