Нижегородская правда

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Нижегородская молодежная делегация посетила Госдуму

Нижегородская молодежная делегация посетила Госдуму

Живое обсуждение за круглым столом, знакомство с работой политических партий и, конечно, прогулка по Красной площади, — завершился визит парламентской молодежи из Нижнего Новгорода и регионов Приволжья в Госдуму Федерального собрания страны.

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