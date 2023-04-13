Нижегородская молодежная делегация посетила Госдуму

Живое обсуждение за круглым столом, знакомство с работой политических партий и, конечно, прогулка по Красной площади, — завершился визит парламентской молодежи из Нижнего Новгорода и регионов Приволжья в Госдуму Федерального собрания страны.
Живое обсуждение за круглым столом, знакомство с работой политических партий и, конечно, прогулка по Красной площади, — завершился визит парламентской молодежи из Нижнего Новгорода и регионов Приволжья в Госдуму Федерального собрания страны.
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