Опасные чаты: как вербуют детей в Discord

МОСКВА, 23 мая, ФедералПресс. ФБР начало масштабное расследование деятельности интернет-группы под названием 764, члены которой используют платформу Discord для сексуальной эксплуатации несовершеннолетних и оказания на них психологического давления.
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