Суд обязал братчанина убрать ржавеющее авто из двора в Санкт-Петербурге

Падунский районный суд Братска удовлетворил иск прокурора Адмиралтейского района Санкт-Петербурга к жителю Братска, обязав его убрать разукомплектованный автомобиль ВАЗ 21120 с придомовой территории жилого дома в Санкт-Петербурге и поместить его на специально отведенное место.