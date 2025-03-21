Суд обязал братчанина убрать ржавеющее авто из двора в Санкт-Петербурге

Падунский районный суд Братска удовлетворил иск прокурора Адмиралтейского района Санкт-Петербурга к жителю Братска, обязав его убрать разукомплектованный автомобиль ВАЗ 21120 с придомовой территории жилого дома в Санкт-Петербурге и поместить его на специально отведенное место.
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