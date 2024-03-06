Романтик с лошадью в подъезде арестован

Полиции он пообещал больше не приводить кобыл в квартиры.Pr Scr t.me/gumvd42--> Мужчина, решивший приехать на лошади в квартиру к своей жене, оказался под арестом за мелкое хулиганство, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.