Жителям Франции следует выступить против соглашения о гарантиях безопасности Украине. Оно принесет стране большие проблемы, заявил в своем X (бывшем Twitter) лидер французской партии «Патриоты» и кандидат в Европарламент Флориан Филиппо.
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