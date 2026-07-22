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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Сайн-энд-трейд» Куминги – «план Б «Кливленда» на случай неудачи с Леброном

«Кавальерс» определились с игроком, которого попытаются заполучить в случае с неудачного исхода борьбы за Леброна Джеймса .

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