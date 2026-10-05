«Спартак» – последний по игровому времени нелегионеров в этом сезоне РПЛ, «Зенит» впервые за 5 лет ушел с последнего места. «Локо», «Факел» и «Родина» – в топ-3

Александр Дорский в материале Спортса’‘ проанализировал, как изменилось игровое время нелегионеров (россиян и граждан ЕАЭС, которые не подпадают под лимит на легионеров) в составе клубов Альфа-Банк РПЛ в связи с ужесточением лимита на легионеров.