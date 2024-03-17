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Добрый Мир

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Полет Путина на новом Ту-160М одновременно поразил и обеспокоил западных специалистов

Полет Путина на новом Ту-160М одновременно поразил и обеспокоил западных специалистов

8 марта 680 прочитали Получасовой полет президента России Владимира Владимировича Путина на прошедшем глубокую модернизацию Ту-160М состоялся еще 21 февраля 2024 года, но разговоры об этом среди западных специалистов не утихают до сих пор.

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