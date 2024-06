Микроскопический мир эпических пропорций: фотореалистичная стратегия Empire of the Ants по роману «Муравьи» получила новый трейлер и дату выходаИздательство Microids и разработчики из французской Tower Five в рамках фестиваля IGN Live 2024 объявили дату выхода фотореалистичной стратегии в реальном времени Empire of the Ants.