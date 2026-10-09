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Жена Лабафа подала на развод и потребовала единоличной опеки над дочерью

Жена Лабафа подала на развод и потребовала единоличной опеки над дочерью

Британская актриса и продюсер Миа Гот (полное имя — Миа Джипси Мелло да Сильва Гот) подала на развод со скандальной голливудской звездой Шайей Лабафом.

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