BRIEF: Беглов не будет переименовывать улицы Петербурга в честь Пригожина

Петербургский губернатор Александр Беглов не станет переименовывать улицы города в честь основателя группы «Вагнер» Евгения Пригожина, разбившегося в авиакатастрофе на территории Тверской области в августе текущего года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии