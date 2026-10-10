Путин передал Трампу взгляды Ирана на ближневосточный конфликт

Президент РФ Владимир Путин передал американскому лидеру Дональду Трампу видение иранской стороны по разрешению конфликта на Ближнем Востоке.
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