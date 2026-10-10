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Пятый канал

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Путин передал Трампу взгляды Ирана на ближневосточный конфликт

Путин передал Трампу взгляды Ирана на ближневосточный конфликт

Президент РФ Владимир Путин передал американскому лидеру Дональду Трампу видение иранской стороны по разрешению конфликта на Ближнем Востоке.

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