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В Москве женщине удалили сразу пять органов из-за редкой патологии аппендикса

В Москве женщине удалили сразу пять органов из-за редкой патологии аппендикса

Хирурги из МНИОИ имени Герцена провели уникальную операцию, удалив пациентке пять органов. Первоначально врачи подозревали у женщины обычный аппендицит, однако после более тщательного обследования диагноз изменился на редкое заболевание — псевдомиксому брюшной полости, вызванное муцинозом аппендикса.

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