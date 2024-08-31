В Москве женщине удалили сразу пять органов из-за редкой патологии аппендикса

Хирурги из МНИОИ имени Герцена провели уникальную операцию, удалив пациентке пять органов. Первоначально врачи подозревали у женщины обычный аппендицит, однако после более тщательного обследования диагноз изменился на редкое заболевание — псевдомиксому брюшной полости, вызванное муцинозом аппендикса.