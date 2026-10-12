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Аргументы и Факты

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Харьков пылает: супероружие РФ взорвало запасы НАТО, ВСУ накрыла паника

Харьков пылает: супероружие РФ взорвало запасы НАТО, ВСУ накрыла паника

В Харькове и Харьковской области в ночь на 12 октября звучали взрывы. По данным военных каналов, для удара использовались управляемые авиабомбы.

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