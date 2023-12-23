Крупнейшие технологические провалы года

Журнал MIT выбрал самые провальные технологии года: Батискаф «Титан» разработчика Стоктона Раша, был создан, как где экспериментальный подводный аппарат с пятью членами экипажа для открытия новых горизонтов туризма.
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