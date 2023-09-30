Катать скелет на Джипе? Что-то новенькое

Вот так идешь себе спокойно и натыкаешься на раскатывающий по дороге гигантский скелет:«Мы с детьми видели этот джип со скелетом, сидящим на заднем сиденье, когда мы ходили за продуктами», – написал автор видео, житель Нью-Йорка (США).