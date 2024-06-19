Украина сегодня: Зловещий карнавал и гражданская религиозная война

© commons.wikimedia.org / Sasha_M Николай Васильевич Гоголь был великий писатель, но даже он в своих фантастических описаниях разнообразной нечисти не мог предположить того, что творится сейчас на земле родной для него Украины.
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