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Украина сегодня: Зловещий карнавал и гражданская религиозная война

Украина сегодня: Зловещий карнавал и гражданская религиозная война

© commons.wikimedia.org / Sasha_M Николай Васильевич Гоголь был великий писатель, но даже он в своих фантастических описаниях разнообразной нечисти не мог предположить того, что творится сейчас на земле родной для него Украины.

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