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Очередное информсамообрезание Европы

Очередное информсамообрезание Европы

Трудовые коллективы четырёх российских телеканалов впору поздравлять с небывалым успехом: в Европе их признали полновесными врагами, справиться с которым можно только запретами — вырубив из вещания, потому что боятся того, что они показывают.

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