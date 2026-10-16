Мощностей российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), производящих дизель, более чем достаточно для обеспечения внутреннего рынка, они вдвое превышают его потребности.
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