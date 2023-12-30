Компенсация на съём жилья педагогам Подмосковья составит 20 тыс рублей в месяц

В регионе местным и приезжим учителям будут компенсировать съем жилья.В Подмосковье с января ввели ежемесячные выплаты педагогам на съём жилья в размере 20 тыс рублей, компенсацию получат как местные, так и приезжие педагоги.
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