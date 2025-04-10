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Царьград

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Новые дроны «Гортензия» усилят армию: до 30 км на оптоволокне без перебоев

Новые дроны «Гортензия» усилят армию: до 30 км на оптоволокне без перебоев

Новые FPV-дроны «Гортензия 7» и «Гортензия 10» испытаны в зоне специальной военной операции. Обладая дальностью до 30 км, они автоматически переключаются с оптоволокна на радиоканал.

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