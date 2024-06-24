“Бесят и раздражают”, – Михаил Шац* пожаловаться на жизнь в Израиле

Никого его опыт не интересует,Израиль страна террорист.Нападать на других их политика!

ЛЛ

Леонид Ла Рошель

Патмушта он "пацифист", он не любит войну, поэтому он сбежал из воинственной, агрессивной России в "мирный Исраэль". И тут такая засада... ну некуда податься "бедному еврею"...