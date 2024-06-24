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“Бесят и раздражают”, – Михаил Шац* пожаловаться на жизнь в Израиле

“Бесят и раздражают”, – Михаил Шац* пожаловаться на жизнь в Израиле

Два года назад Михаил Шац* переехал из России в Израиль. В свежем интервью артист поделился своими мыслями об эмиграции.

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Комментарии
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Eduard
Никого его опыт не интересует,Израиль страна террорист.Нападать на других их политика!
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14 час.
Ф
Фил
А почему ублюдок не воюет?
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12 час.
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Патмушта он &quot;пацифист&quot;, он не любит войну, поэтому он сбежал из воинственной, агрессивной России в &quot;мирный Исраэль&quot;. И тут такая засада... ну некуда податься &quot;бедному еврею&quot;...
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12 час.

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