Два года назад Михаил Шац* переехал из России в Израиль. В свежем интервью артист поделился своими мыслями об эмиграции.
“Бесят и раздражают”, – Михаил Шац* пожаловаться на жизнь в Израиле
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Никого его опыт не интересует,Израиль страна террорист.Нападать на других их политика!
Ответить
14 час.
Ф
Фил
А почему ублюдок не воюет?
Ответить
12 час.
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Патмушта он "пацифист", он не любит войну, поэтому он сбежал из воинственной, агрессивной России в "мирный Исраэль". И тут такая засада... ну некуда податься "бедному еврею"...
Ответить
12 час.
Свежие комментарии