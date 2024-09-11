Владимир Путин: США наращивают военное присутствие у границ России

В своем выступлении на открытии активной фазы учений «Океан-2024», транслируемом по видеосвязи, президент России Владимир Путин выразил мнение, что США стремятся сохранить свое глобальное военное и политическое господство, используя Украину как инструмент для нанесения стратегического поражения России, сообщает ТАСС.
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